Laiye, insanlarla dijital çalışanlar arasındaki sinerji üzerine kurulu bir iş ve teknoloji çerçevesi olan İş Yürütme Sisteminin öncüsüdür. Laiye'nin yazılımı, işletmelerin Akıllı Belge İşleme (IDP), Konuşmalı Yapay Zeka, Süreç Madenciliği, Akıllı Otomasyon ve diğerleri gibi dijital görevleri gerçekleştirmek için kullandığı farklı araçları tek bir platformda bir araya getiriyor. Ayrıca tasarım ve kullanım senaryosu oluşturma sürecinde Büyük Dil Modelleri ve Temel Modellerden yararlanılacak ve bu da geliştirmeyi ve müşteriler için değer yaratma süresini hızlandıracak. Açık bir ekosistem temeline dayanan Laiye, işletmelerin halihazırda sahip oldukları teknolojileri optimize etmelerine yardımcı oluyor. Laiye, üzerinde anlaşmaya varılan iş sonuçlarına ulaşılamaması durumunda lisans ücretlerinin %100'ünü iade etmeyi taahhüt eden, sektöründe ilk şirkettir.

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Web Sitesi: laiye.com

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