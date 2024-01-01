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Laiye

Laiye

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Web Sitesi: laiye.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Laiye, insanlarla dijital çalışanlar arasındaki sinerji üzerine kurulu bir iş ve teknoloji çerçevesi olan İş Yürütme Sisteminin öncüsüdür. Laiye'nin yazılımı, işletmelerin Akıllı Belge İşleme (IDP), Konuşmalı Yapay Zeka, Süreç Madenciliği, Akıllı Otomasyon ve diğerleri gibi dijital görevleri gerçekleştirmek için kullandığı farklı araçları tek bir platformda bir araya getiriyor. Ayrıca tasarım ve kullanım senaryosu oluşturma sürecinde Büyük Dil Modelleri ve Temel Modellerden yararlanılacak ve bu da geliştirmeyi ve müşteriler için değer yaratma süresini hızlandıracak. Açık bir ekosistem temeline dayanan Laiye, işletmelerin halihazırda sahip oldukları teknolojileri optimize etmelerine yardımcı oluyor. Laiye, üzerinde anlaşmaya varılan iş sonuçlarına ulaşılamaması durumunda lisans ücretlerinin %100'ünü iade etmeyi taahhüt eden, sektöründe ilk şirkettir.

Kategoriler:

Business
Bot Platformları Yazılımı

Web Sitesi: laiye.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Laiye ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Shopuddy

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coveo.com

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