Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Enable small businesses to issue digital reward cards and vouchers to customers' Apple Wallet and Google Wallet. Brands can rapidly deploy all types of loyalty programs to boost their returning customers, increase customers loyalty level and grow your wallet share of wallet.

Kategoriler :

Web Sitesi: shopuddy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Shopuddy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.