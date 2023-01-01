Kutt, arkadaşların ve yabancıların spor ve diğer pazarlar hakkındaki bilgilerini çeşitli yarışmalarda birbirleriyle rekabet etmek için kullanmalarına olanak tanıyan, eşler arası (P2P) bir spor ve sosyal oyun platformudur. Kutt'un amiral gemisi ürünü, spor etkinliklerinin sonucunu doğru tahmin ederek arkadaşlarınıza ve diğer kullanıcılara karşı yarışabileceğiniz ileri seviye bir beceri oyunu olan spor bahis platformumuzdur. Rekabet, sosyal olduğunda çok daha eğlencelidir - Kutt'ta herkesin bir kullanıcı profili vardır, böylece her zaman tam olarak kiminle rekabet ettiğinizi bileceksiniz (ve o kişiye her zaman kişiselleştirilmiş bir mesaj göndererek, ona rekabet hakkında ne kadar çok şey bildiğinizi anlatabilirsiniz). oyun onlardan daha fazla). Ayrıntılı kayıt tutma özelliğiyle Kutt, rakiplerinize karşı performansınızı takip etmenin eğlenceli bir yolunu sunar ve uygulamamızın Skor Tablosu işlevi, topluluk içinde en iyi tahmin kaydına sahip olan kullanıcıları gösterir.

Web Sitesi: kutt.com

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