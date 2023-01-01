WebCatalog
Casama

Casama

casama.io

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Casama çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

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Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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Casama siz ve arkadaşlarınız için bahis uygulamasıdır. Parayı manuel olarak toplamak, yönetmek ve ödemek zorunda kalmadan spor tahmin oyunlarına para yatırın. Bahisleri dakikalar içinde başlatın, otomatik olarak sihirli bir şekilde sonuçlandırın 🪄.

Web Sitesi: casama.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Casama ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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