Kong, API ve Mikro Hizmet yönetimine yönelik bulut bağlantı şirketidir. Platformumuz API ağ geçidini, Giriş ve Hizmet Ağı'nı tek bir geliştirici çözümünde birleştirir.

Web Sitesi: konghq.com

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