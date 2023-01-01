WebCatalog
Knak Enterprise

Knak Enterprise

knak.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Knak Enterprise çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kurumsal pazarlama ekipleri için ölçeklenebilir bir kampanya oluşturma platformu. Knak Enterprise, marka kontrolünü korurken küresel, merkezi olmayan pazarlama ekipleri arasında verimli işbirliğine olanak tanır. Çalışanlarınızın, kodlamaya gerek kalmadan dakikalar içinde güzel e-postalar ve açılış sayfaları oluşturmasını sağlayın.

Web Sitesi: knak.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Knak Enterprise ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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