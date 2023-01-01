Kurumsal pazarlama ekipleri için ölçeklenebilir bir kampanya oluşturma platformu. Knak Enterprise, marka kontrolünü korurken küresel, merkezi olmayan pazarlama ekipleri arasında verimli işbirliğine olanak tanır. Çalışanlarınızın, kodlamaya gerek kalmadan dakikalar içinde güzel e-postalar ve açılış sayfaları oluşturmasını sağlayın.

Web Sitesi: knak.com

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