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iContact

iContact

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: icontact.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde iContact çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

iContact'ın iş e-posta platformuyla pazarlama e-postaları göndermek kolaydır. Dakikalar içinde kaydolmaktan e-posta göndermeye geçin. Pazarlama deneyimine gerek yok, koşul yok.

Web Sitesi: icontact.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, iContact ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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