WebCatalog
Kissflow

Kissflow

kissflow.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Kissflow çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bir soruna en yakın olan kişiler, onu en iyi nasıl çözeceklerini bilirler. Bu nedenle, 160 ülkede 10.000'den fazla müşteri tarafından kullanılan 1 Numaralı Dijital İşyeri Platformu Kissflow ile iş liderlerini güçlendirdik. Dijital Dönüşüm yolculuğunuzu akıllı ve basit hale getirin!

Web Sitesi: kissflow.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kissflow ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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