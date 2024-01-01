8base

8base

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Web Sitesi: 8base.com

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8base, SaaS çözümleri, pazar yerleri ve diğer web ve mobil uygulamalar dahil olmak üzere zengin özelliklere sahip dijital ürünler oluşturmak ve çalıştırmak için kullanılan az kodlu bir platformdur. 8base platformu, köklü şirketlerdeki girişimcilerin ve yaratıcıların ürün vizyonlarını hayata geçirmelerine yardımcı oluyor; daha hızlı, daha iyi ve daha ekonomik. Ek olarak, dijital ajanslar müşteri projelerini daha hızlı teslim etmek, marjlarını artırmak ve az bulunan ve pahalı yazılım geliştirme yeteneklerine olan bağımlılıklarını azaltmak için 8base'i kullanıyor. 8base, AWS'de barındırılan, API'ler için dünyanın en sağlam GraphQL tabanlı sorgu dilini kullanıma sunan, yapılandırılabilir, sunucusuz, az kodlu bir geliştirme çerçevesidir; ve diğer platformlardan farklı olarak 8base, ana akım geliştiricilere hitap eden standartları ve yaygın olarak kabul edilen teknolojileri kullanmak ve bir yaratıcının fikri mülkiyetinin ihtiyaç duyulması halinde diğer platformlara taşınabilmesini sağlamak üzere sıfırdan inşa edilmiştir. 8base şunları sunar: 1) yazılım arka uçları ve API'ler oluşturmak için az kodlu geliştirme araçları; 2) 8base araçları kullanılarak oluşturulan uygulamaları çalıştırmak için sunucusuz bilgi işlem ve depolama altyapısı; 3) görsel ön uç geliştirme araçları; 4) müşterilere 8base kullanarak uygulamalar oluşturma konusunda yardımcı olmak için bir ortak ağ aracılığıyla tasarım ve geliştirme hizmetleri. 8base ilk kez 2019'da ticarileştirildi. Bugün, çok sayıda çok kiracılı SaaS ve pazar yeri startup'ları, özel yazılım geliştirme ajansları ve danışmanlık şirketleri ile IBM Global Services/NATO ve Florida Uluslararası Üniversitesi gibi daha büyük kuruluşlar da dahil olmak üzere binlerce müşteri 8base'i temel alıyor.
Kategoriler:
Software Development
Hizmet Olarak Bulut Platformu (PaaS) Yazılımı

Web Sitesi: 8base.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, 8base ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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