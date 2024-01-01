Keyboard Counter

Keyboard Counter

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Web Sitesi: keyboardcounter.net

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Klavye Sayacı, klavyedeki tuş vuruşlarının sayısını hesaplamak için tasarlanmış ücretsiz bir çevrimiçi araçtır. Tuşa her basış gerçek zamanlı olarak sayılır ve görüntülenir. Klavye Sayacı, klavyelerindeki tüm tuşların düzgün çalıştığından emin olmak için kullanabilen oyuncular ve daktilolar için özellikle kullanışlıdır. Klavye Sayacı Özellikleri: 1、Çevrimiçi aracın herhangi bir yazılım kurulumu veya ayar gerektirmeden kullanımı kolaydır; kullanmak için web sayfasını açmanız yeterlidir. 2、Kayıt veya giriş gerekmeden herkesin kullanımı ücretsizdir. 3、İsabet verilerini gerçek zamanlı olarak görüntüler. 4、Bu araç tüm klavyeleri destekler ve PC klavyeleri, dizüstü bilgisayar klavyeleri, Mac klavyeleri ve daha fazlasıyla kullanılabilir.

Web Sitesi: keyboardcounter.net

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