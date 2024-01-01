Online Tasbih Counter

Çevrimiçi Dijital Tesbih Sayacı. İndirmeye gerek yok. Cihazınızın rahatlığında günlük zikirleriniz için ücretsiz. Online Tesbih Sayacı basit ve kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Sayıyı her basışta bir artırmak için 'TAP' düğmesine dokunun. 'Azaltma' butonu her basıldığında sayımı bir azaltır. 'Sıfırla' düğmesi sayımı sıfırlamanıza olanak tanır ve bunu yapmadan önce onayınızı ister. Ayrıca sayaç, sayınızı otomatik olarak cihazınıza kaydeder.

Web Sitesi: onlinetasbih.com

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