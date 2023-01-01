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JustNotepad

JustNotepad

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Web Sitesi: justnotepad.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde JustNotepad çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Bu ücretsiz çevrimiçi not defteri, bir web tarayıcısında notlar oluşturmanıza olanak tanır. Kayıt olmanıza gerek yok. Otomatik Kaydet. Çoklu sayfa. Karakterler ve Kelimeler Sayacı.

Web Sitesi: justnotepad.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, JustNotepad ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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