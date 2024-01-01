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Katalyz

Katalyz

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Web Sitesi: katalyz.co

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Katalyz çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Katalyz, gelir ekiplerinin (Satış ve Müşteri Başarısı) ortak bir proje alanı (CRM'nizle entegre) içinde müşterileriyle daha verimli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyan bir 'satış odası'dır. Fırsatlar (yeni hesaplar veya genişleme) %25 daha hızlı kapanır ve daha öngörülebilir hale gelir; aynı zamanda etkisiz e-posta döngülerinden, kaçırılan son teslim tarihlerinden ve kaotik bir CRM'den kaçınılır.

Kategoriler:

Business
Dijital Satış Odası Yazılımı

Web Sitesi: katalyz.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Katalyz ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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