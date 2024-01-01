Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Katalyz, gelir ekiplerinin (Satış ve Müşteri Başarısı) ortak bir proje alanı (CRM'nizle entegre) içinde müşterileriyle daha verimli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyan bir 'satış odası'dır. Fırsatlar (yeni hesaplar veya genişleme) %25 daha hızlı kapanır ve daha öngörülebilir hale gelir; aynı zamanda etkisiz e-posta döngülerinden, kaçırılan son teslim tarihlerinden ve kaotik bir CRM'den kaçınılır.

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