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Jehovah's Witnesses

Jehovah's Witnesses

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Yehova'nın Şahitleri: Resmi web sitemiz Kutsal Kitaba, Kutsal Kitaba dayalı yayınlara ve güncel haberlere çevrimiçi erişim sağlar. İnançlarımızı ve organizasyonumuzu tanımlar.

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