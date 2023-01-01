Futbolun uluslararası yönetim organının haberler, ulusal federasyonlar, müsabakalar, sonuçlar, fikstürler, gelişmeler, organizasyon, dünya sıralamaları, istatistikler, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, tarih, oyun kanunları, futsal, yayınlar, indirmeler içeren resmi sitesi, ve iletişim bilgileri.

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