Daily Audio Bible, mobil İncil uygulamamız ve çevrimiçi topluluğumuz aracılığıyla Hıristiyanların İncil ve dua ile günlük bir ritim yakalamasına yardımcı olmaya kendini adamıştır.

Web Sitesi: dailyaudiobible.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Daily Audio Bible ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.