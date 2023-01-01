WebCatalog
Jounce AI

Jounce AI

jounce.ai

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Jounce AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sınırsız ücretsiz AI metin yazarlığı. Jounce, 55 milyon pazarlamacı ile 600 bin metin yazarı arasındaki büyük uçuruma yanıt vererek dünya çapındaki pazarlamacılara en gelişmiş yapay zeka teknolojisini sunuyor.

Web Sitesi: jounce.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Jounce AI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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