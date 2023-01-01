WebCatalog
Kalendar AI

Kalendar AI

kalendar.ai

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Kalendar AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yapay zeka ile otomatik pilotta yeni gelir rezervasyonu yapın. Kalendar AI, 340 milyonun üzerinde şirketteki potansiyel müşterilerinize ulaşmak için ileri teknolojiyi kullanarak onların sizinle 30 saniyeden kısa sürede bir toplantı ayarlamasına olanak tanır

Web Sitesi: kalendar.ai

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