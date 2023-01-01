ivia, yük takibini kolaylaştıran, yükleri kolayca alıp karşılayan, aynı zamanda gelen ve giden telefon çağrılarının, e-postaların ve kısa mesajların sayısını azaltan güçlü bir lojistik yazılımıdır.

Web Sitesi: ivia.com

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