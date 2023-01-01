Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

InStream ilişki yönetimi platformudur. Müşteri odaklı şirketler için CRM alternatifi. InStream, küçük ve orta ölçekli işletmeleri müşteriler hakkında bilgi toplama, iletişimi yönetme ve güçlü iş ilişkileri kurma konularında destekler. Herhangi bir posta kutusu, sosyal medya ve işletme yönetimi aracıyla entegre edilebilecek basit ama esnek bir araç.

Web Sitesi: instream.io

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