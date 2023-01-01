WebCatalog

InStream

InStream

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Web Sitesi: instream.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde InStream çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

InStream ilişki yönetimi platformudur. Müşteri odaklı şirketler için CRM alternatifi. InStream, küçük ve orta ölçekli işletmeleri müşteriler hakkında bilgi toplama, iletişimi yönetme ve güçlü iş ilişkileri kurma konularında destekler. Herhangi bir posta kutusu, sosyal medya ve işletme yönetimi aracıyla entegre edilebilecek basit ama esnek bir araç.

Web Sitesi: instream.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, InStream ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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