WebCatalog
Info-Tech Singapore

Info-Tech Singapore

infotech-cloudhr.com.sg

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Info-Tech Singapore çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bulut Tabanlı HRMS ve Muhasebe Yazılımımızla İşiniz Kolaylaştı. Info-Tech, iş hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için Ödüllü Saas Bulut İKYS ve Muhasebe Yazılımı sunar. Birlikte entegre olarak iş yönetimini sizin için kolay ve basit hale getiriyoruz.

Web Sitesi: info-tech.com.sg

Yasal Uyarı: WebCatalog, Info-Tech Singapore ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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