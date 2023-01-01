WebCatalog
Indent

Indent

indent.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Indent çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Indent ile ekibiniz ihtiyaç duyduğu anda bulut uygulamalarına ve altyapısına hızlı bir şekilde erişebilir. Kullanıcı dostu erişim kontrolü - Indent, ekip üyelerine bulut uygulamalarına ve altyapıya isteğe bağlı olarak günler değil saniyeler içinde erişim sağlar.

Web Sitesi: indent.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Indent ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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