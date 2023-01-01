WebCatalog
Incogni

Incogni

incogni.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Incogni çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Şirketlerin kişisel bilgilerinizi istismar etmesine izin vermeyin. Veri komisyoncuları kişisel bilgilerinizi toplar ve gizliliğiniz pahasına bundan kâr sağlar. Incogni'nin sizi otomatik olarak veritabanlarından çıkararak verilerinizin kontrolünü geri almanıza, spam'ı azaltmanıza ve dolandırıcılık saldırılarını önlemenize yardımcı olmasına izin verin.

Web Sitesi: incogni.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Incogni ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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