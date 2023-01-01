WebCatalog
HouseCanary

HouseCanary

platform.housecanary.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde HouseCanary çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ev satın almak, satmak ve finanse etmek için çığır açan çözümler. Değerlemelerde altın standartla işinizi geliştirin ve hızlandırın.

Web Sitesi: platform.housecanary.com

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