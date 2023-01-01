Casavo, ev satma ve satın alma platformu. Evinizi alıp yenilenmiş halde satıyoruz. Veya sizin için alıcıyı biz buluruz.

Web Sitesi: casavo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Casavo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.