Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde hCaptcha çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Daha fazla botu durdurun. Kullanıcı gizliliğini korumaya başlayın. Web, mobil ve daha fazlası için 1 numaralı gizlilik öncelikli CAPTCHA.

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