Dost canlısı, ücretsiz CAPTCHA değişimi Cloudflare Turnstile, yalnızca basit bir ücretsiz kod parçacığıyla web sitesi ziyaretçilerine hayal kırıklığı yaratmayan, CAPTCHA içermeyen web deneyimleri sunar. Dahası, Turnike kötüye kullanımı durdurur ve CAPTCHA'ların kullanıcılara dayattığı veri gizliliği endişeleri veya berbat kullanıcı deneyimi olmadan ziyaretçilerin gerçek olduğunu doğrular.

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