WebCatalog
Cloudflare Turnstile

Cloudflare Turnstile

cloudflare.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Cloudflare Turnstile çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Dost canlısı, ücretsiz CAPTCHA değişimi Cloudflare Turnstile, yalnızca basit bir ücretsiz kod parçacığıyla web sitesi ziyaretçilerine hayal kırıklığı yaratmayan, CAPTCHA içermeyen web deneyimleri sunar. Dahası, Turnike kötüye kullanımı durdurur ve CAPTCHA'ların kullanıcılara dayattığı veri gizliliği endişeleri veya berbat kullanıcı deneyimi olmadan ziyaretçilerin gerçek olduğunu doğrular.

Web Sitesi: cloudflare.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cloudflare Turnstile ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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