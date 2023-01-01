WebCatalog
Guitar Tricks

Guitar Tricks

guitartricks.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Guitar Tricks çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Mevcut en iyi ücretsiz çevrimiçi gitar dersleriyle gitar çalmayı öğrenin. Hem başlangıç ​​seviyesindeki hem de ileri seviyedeki gitaristler için 11.000 video dersimiz, kolay gitar şarkılarını kısa sürede çalmanızı sağlayacak! Gitar akorlarını, akorları hızlı bir şekilde nasıl değiştireceğinizi ve hem elektro hem de akustik gitar için mükemmel gitar egzersizlerini öğrenin.

Web Sitesi: guitartricks.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Guitar Tricks ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

TrueFire

TrueFire

truefire.com

Ultimate Guitar

Ultimate Guitar

ultimate-guitar.com

Fender Play

Fender Play

fender.com

TalkingBass

TalkingBass

talkingbass.net

Musicca

Musicca

musicca.com

Chordify

Chordify

chordify.net

PentesterLab

PentesterLab

pentesterlab.com

JamPlay

JamPlay

jamplay.com

Scott's Bass Lessons

Scott's Bass Lessons

scottsbasslessons.com

DailyDictation

DailyDictation

dailydictation.com

BYJU'S

BYJU'S

byjus.com

Pickup Music

Pickup Music

pickupmusic.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası