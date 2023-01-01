WebCatalog
Fender Play

Fender Play

fender.com

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Fender Play, akustik ve elektro gitar, bas ve ukulele çalmayı öğrenmek için eksiksiz bir uygulamadır. Adım adım dersler, uzman eğitmenler ve en sevdiğiniz 100'lerce şarkıyla başlayın. ÜCRETSİZ deneme sürümünü başlat.

Web Sitesi: fender.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Fender Play ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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