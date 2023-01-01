Scott's Bass Lessons, hem yeni hem de deneyimli bas gitaristlere yönelik çok sayıda ücretsiz çevrimiçi ders ve kurs sunan, önde gelen çevrimiçi bas gitar topluluğudur.

Web Sitesi: scottsbasslessons.com

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