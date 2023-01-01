Chordify, herhangi bir müziği veya şarkıyı (YouTube, Deezer, SoundCloud, MP3) akorlara dönüştürür. Etkileşimli akorlar ve diyagramlarla gitar, ukulele veya piyano ile birlikte çalın.

Web Sitesi: chordify.net

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