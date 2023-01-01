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Chordify

Chordify

chordify.net

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Chordify, herhangi bir müziği veya şarkıyı (YouTube, Deezer, SoundCloud, MP3) akorlara dönüştürür. Etkileşimli akorlar ve diyagramlarla gitar, ukulele veya piyano ile birlikte çalın.

Web Sitesi: chordify.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, Chordify ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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