Sevdiğiniz herhangi bir şarkının varyasyonlarıyla piyano, ukulele ve gitar akorlarını edinin, akorlarla birlikte çalın, transpozeyi değiştirin ve çok daha fazlasını yapın.

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