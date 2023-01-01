Guardian Vietnam - Sağlık ve güzellik mağaza zincirleri, bakkallar, süpermarketler ve hipermarketlerden oluşan Asya'nın önde gelen perakendecisi Dairy Farm Group'a ait sağlık ve güzellik ürünleri perakende zinciri.

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