WebCatalog
Bách Hoá Xanh

Bách Hoá Xanh

bachhoaxanh.com

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XANH Alışveriş Merkezi, 15.000'den fazla farklı ürünün bulunduğu bir hipermarkettir. 2 saatte teslimat, 300 bin üzeri siparişlerde ücretsiz kargo ve Gold ve Silver üyelik seviyeleri için birçok teşvik.

Web Sitesi: bachhoaxanh.com

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