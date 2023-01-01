Bách Hoá Xanh

XANH Alışveriş Merkezi, 15.000'den fazla farklı ürünün bulunduğu bir hipermarkettir. 2 saatte teslimat, 300 bin üzeri siparişlerde ücretsiz kargo ve Gold ve Silver üyelik seviyeleri için birçok teşvik.

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