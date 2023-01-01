WebCatalog
Lixibox

Lixibox

lixibox.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Lixibox, her sipariş için 2 milyona varan ücretsiz hediyeler (Lixibox GWP) sunan, orijinal kozmetik ürünleri, güzellik makineleri, anne ve bebek ve diş bakımı ürünleri sunan bir alışveriş kanalıdır.

Web Sitesi: lixibox.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Lixibox ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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