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Goldbelly, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yerel gıda satıcıları tarafından hazırlanan bölgesel ve zanaatkar yiyeceklerin sunulduğu, küratörlüğünde bir çevrimiçi pazar yeridir. Goldbelly'nin personeli, sitede yer alacak restoranlardan, pastanelerden, şarküterilerden vb. ürünleri seçiyor ve 50 eyaletin tamamına nakliyeyi kolaylaştırıyor. Sipariş edilen yemek bazen hazırlık ve pişirmeyi gerektirir.

Web Sitesi: goldbelly.com

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