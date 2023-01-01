GNOME Extensions
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Web Sitesi: gnome.org
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde GNOME Extensions çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Web Sitesi: gnome.org
Yasal Uyarı: WebCatalog, GNOME Extensions ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
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