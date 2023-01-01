WebCatalog
Firefox Developer Hub

Firefox Developer Hub

addons.mozilla.org

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Firefox Developer Hub çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Uzantınızı göndermeye veya yönetmeye hazır mısınız? Uzantıları ve temaları göndermek veya yönetmek için Geliştirici Merkezi'nde oturum açın.

Web Sitesi: addons.mozilla.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Firefox Developer Hub ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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