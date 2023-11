Literacy Hub

Literary Hub, çağdaş edebi yaşamın tüm haberleri, fikirleri ve zenginlikleri için tek, güvenilir, günlük bir kaynak olan, edebi kültürün hizmetinde olan düzenleyici bir ilkedir. Çevrimiçi ortamda her zamankinden daha fazla harika edebi içerik var, ancak bunlar dağınık ve kolayca kayboluyor. Lit Hub, büyük ve küçük yayıncılar, dergiler, kitapçılar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlardan oluşan ortaklarının yardımıyla okuyucuların her gün kitaplarla ilgili her şey hakkında akıllı, ilgi çekici ve eğlenceli yazılar yazmak için geri dönebilecekleri bir yerdir.

