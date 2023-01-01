WebCatalog
Speare

Speare

speare.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Speare çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yazı. Olması gerektiği gibi. Yazmanın en büyük zorluğu tüm fikirlerinizi organize etmektir. Speare, ilk düşüncenizden projenin tamamlanmasına kadar akıcı olmanızı sağlamak için sıfırdan tasarlanmış yeni bir tür yazma aracıdır. Yazmanın geleceğine merhaba deyin.

Web Sitesi: speare.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Speare ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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