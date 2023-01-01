WebCatalog
ChibiAI

ChibiAI

chibi.ai

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

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Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Nihayet. Yapay zeka yazma aracı aslında yazmaya odaklandı. Chibi'yi yaratıcı yazarlık ortağınız olarak düşünün. Düşüncelerinizi tamamlar, size yeni fikirler verir ve yazma tıkanıklığına uğradığınızda sizi dürter.

Web Sitesi: chibi.ai

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