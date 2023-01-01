WebCatalog
Geleza

Geleza

platform.geleza.app

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Geleza çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İhtiyacınız Olacak Tek Yapay Zeka Platformu! Çok fazla AI platformundan bıktınız mı? Biz de! Tüm araçları tek bir yerde bulun. Yapay zeka ile çalışmanızda devrim yaratın. Bize katılın ve bugün yenilik yapmaya başlayın.

Web Sitesi: geleza.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, Geleza ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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