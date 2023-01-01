WebCatalog
Drafter AI

Drafter AI

beta.drafter.ai

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Drafter AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yapay Zeka ile Süreçleri Aylar, Saatler İçinde Otomatikleştirin. Drafter AI, iş otomasyonlarına yönelik hepsi bir arada AI platformunuzdur. Operasyonları otomatikleştiren yüzlerce işletmeye bizimle katılın.

Web Sitesi: drafter.ai

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