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GameChanger Staff Portal

GameChanger Staff Portal

web.gc.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

GameChanger, bildiğiniz ve sevdiğiniz GameChanger ürününün en son sürümüdür. Skor tutma, canlı video akışı ve takım yönetimi - GameChanger her takım için tek uygulamadır. Bazı Beyzbol/Softbol takımları hâlâ GC'nin eski sürümünü kullanıyor. Doğru olanı indirmek için antrenöre danışın.

Web Sitesi: gc.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, GameChanger Staff Portal ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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