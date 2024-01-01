WebCatalog

FoxMetrics

FoxMetrics

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Web Sitesi: foxmetrics.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde FoxMetrics çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

FoxMetrics is a marketing analytics and personalization software. It puts powerful conversion tools right at your fingertips. With the ability to collect detailed user data and profiles, segment the data, and trigger personalized messages across a number of channels (via built-in widgets), FoxMetrics doesn't just give you numbers and charts -- it lets you harness your analytics to impact your bottom line.

Kategoriler:

Business
Kişiselleştirme Yazılımı

Web Sitesi: foxmetrics.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, FoxMetrics ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Customer.io

customer.io

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Graph

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auth.raptorsmartadvisor.com

Woopra

Woopra

woopra.com

Stock Analysis

Stock Analysis

stockanalysis.com

FreJun

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