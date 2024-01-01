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Flockler

Flockler

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Web Sitesi: flockler.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Flockler çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Lockler platformu, markaların hizmetlerinde kullanıcı tarafından oluşturulan sosyal içeriği derlemesine, analiz etmesine ve görüntülemesine olanak tanıyarak dönüşüm oranlarını ve kalma süresini artırır. Flockler'a Penguin Books, Royal Mail, Visit Britain ve UEFA gibi kuruluşlar güvenmektedir. Tüm planlarda 30 günlük ücretsiz deneme ve ayda 49€'dan başlayan aylık abonelik ücretleri. Temel faydalar: * Kolayca seçilebilen UGC, satın alma döngüsünün erken aşamasında tüketicilere ulaşıyor ve trafiği ürün sayfalarına yönlendiriyor * Sosyal paylaşımlar ürün referansları olarak kullanıldığında ve satın alma anında ödeme veya ürün sayfalarında görüntülendiğinde dönüşümlerde %20-30 oranında artış * Platformun sağladığı sosyal veriler ve bilgiler, sosyal reklamlarınızın dönüşüm oranını artırarak daha hedefli ve kişiselleştirilmiş içerik varlıkları oluşturmanıza yardımcı olur * İçeriğin dönüşüm oranlarını artırarak tüm cihazlarda optimize edilmiş kullanıcı deneyimi * İçeriğin görünümü, hissi ve görüntülenmesi konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur. Flockler, herhangi bir geliştirme çalışması gerektirmeden varsayılan bir görünüm ve his oluşturur, ancak geliştiricileriniz tamamen özelleştirilmiş bir stil yaratabilir * Kategoriler ve etiketler gibi meta veriler, özelleştirilmiş ve kişiselleştirilmiş içerik deneyimleri oluşturmanıza yardımcı olur. Örneğin, belirli bir sayfayı daha önce ziyaret etmiş olan müşterilere belirli bir etikete sahip içeriği görüntüleyebilirsiniz. * Flockler tarafından sağlanan tam SaaS çözümü ve desteği, müşterilerin teknoloji maliyetlerini düşürmesine ve bu bütçeyi pazarlama ve satış faaliyetlerine yeniden tahsis etmesine olanak tanır.

Kategoriler:

Business
Diğer Sosyal Medya Yazılımları

Web Sitesi: flockler.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Flockler ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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taggbox.com

Stomio

Stomio

stomio.io

Klevu

Klevu

klevu.com

CTA Examples

CTA Examples

ctaexamples.com

Walls.io

Walls.io

walls.io

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