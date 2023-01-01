WebCatalog
Fitzii

Fitzii

fitzii.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Fitzii çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tek bir akıllı araçla tüm Yetenek Kazanma Ekibinin gücünden yararlanın. Daha iyi birini işe almak için çok fazla harcamanıza gerek yok; yalnızca iş için doğru araca ihtiyacınız var.

Web Sitesi: fitzii.com

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