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Bu, [Andy Matuschak](https://notes.andymatuschak.org/Evergreen_notes)'tan ilham alan bir not alma uygulamasıdır. Diğer ilham kaynakları şunlardır: [Dolaşım Araştırması](https://roamresearch.com/)

Web Sitesi: evergreennotes.com

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