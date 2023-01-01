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Evergreen Notes

Evergreen Notes

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Web Sitesi: evergreennotes.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Bu, [Andy Matuschak](https://notes.andymatuschak.org/Evergreen_notes)'tan ilham alan bir not alma uygulamasıdır. Diğer ilham kaynakları şunlardır: [Dolaşım Araştırması](https://roamresearch.com/)

Web Sitesi: evergreennotes.com

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