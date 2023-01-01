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eInvest

eInvest

einvest.affinhwang.com

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Malezya'nın önde gelen borsa aracılarından biri olan Affin Hwang Investment Bank Berhad ile Malezya, ABD, Hong Kong, Singapur ve Avustralya'da hisse, ETF ve GYO alım satımına başlayın. FCPO (Ham Palmiye Yağı), FKLI (KLCI Endeksi) ve FGLD (Altın) cinsinden vadeli işlemler sunuyoruz. Hisse marjı finansmanımızla yatırımınızı 2,5 katına kadar artırabilirsiniz! Ticaret ihtiyaçlarınızı karşılamak için hisse ödünç vermek ve ödünç almak için hizmetlerimizi kullanın.

Web Sitesi: einvest.affinhwang.com

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