WebCatalog
ecloud

ecloud

ecloud.global

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ecloud çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

/e/OS uzantısı olan ecloud ile, hareket halindeyken işlerinizi halletmek için ihtiyacınız olan her şeye sahip olursunuz. Arama motorumuzu, e-posta platformumuzu ve bulut depolama alanımızı diğer şeylerin yanı sıra içeren bu çevrimiçi hizmetler, gizliliği artırılmış benzersiz bir ortam yaratır. İşletim sistemimizde olduğu gibi, kullanıcılarımıza kusursuz bir çoklu platform deneyimi sunmak için piyasadaki en iyi açık kaynak teknolojisini dikkatle seçtik.

Web Sitesi: ecloud.global

Yasal Uyarı: WebCatalog, ecloud ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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